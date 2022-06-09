В Болгаре пройдет Международный фестиваль «Великий Болгар»

В Татарстане открылось бронирование билетов на Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет 13-14 августа в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В событии участвуют российские и международные клубы исторической реконструкции из регионов Приволжского, Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов. на мероприятии воссоздадут быт, культуру и военное снаряжение XIV—XV веков — времени расцвета эпохи Средневековья.

На площадке заработают ярмарки, исполнят зажигательные старинные танцы, фаер-шоу, представления аниматоров и пройдут фольклорные концерты.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль сместили на конец сентября, в 2021 году не состоялся. Забронировать билеты можно с 1 июня, купить с 1 июля онлайн на сайте фестиваля или в группе события во «Вконтакте» через платформу официального партнера фестиваля — билетный сервис Tripaggregator.

Оффлайн билеты можно приобрести во время события в кассах проходных зон.

Ранее KazanFirst писал, что Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 13-14 августа в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике. На его организацию потратят более 5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

kazanfirst.ru