В Якутии в Дни Татарстана презентуют татарстанское кино

В Якутске с 22 по 25 июня пройдут Дни Татарстана в Республике Саха, частью их программы станет презентация четырех татарстанских фильмов – «Әпипә», «Исәнмесез?» («Живы ли вы?» в пер. с тат.), «Осанна» и «Без – 41 ел балалары» («Мы – дети 41-го года» пер. с тат.).

Дни Татарстана в Республике Саха приурочены к празднованию 100-летия образования Якутской АССР и в то же время являются обменным культурным проектом – в июне прошлого года в Казани проходили Дни Республики Саха в Татарстане. (ТАССР отметила 100-летие своего образования, напомним, в 2020 году, но из-за пандемии многие проекты были отложены до более благоприятного времени). Тогда в Казани открывались выставки якутских художников, театрализованные представления якутских коллективов и прошли Дни якутского кино «Легенды земли Олонхо».

В ответном визите в июне этого года примут участие директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров, режиссеры презентуемых фильмов Ильшат Рахимбай и Алексей Барыкин.

Показы стартуют 22 июня в кинотеатре «Лена». Первой якутам покажут музыкальную комедию «Апипа» с участием артистов театра и эстрады. Затем драму Ильдара Ягафарова «Исәнмесез» («Живы ли вы?» в пер. с тат.). Этот фильм, напомним, на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино завоевал Приз Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и Приз зрительских симпатий. 23 июня будет презентован художественно-документальный фильм «Осанна» режиссера Алексея Барыкина и полнометражный художественный фильм «Без – 41 ел балалары» («Мы – дети 41-го года» в пер. с тат.) Амира Галиаскарова. Основные мероприятия будут 24-25 июня с участием руководителей республики, активистов и ветеранов.

В начале апреля, как сообщал «Татар-информ», председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко побывал с рабочим визитом в Казани С Президентом РТ Рустамом Миннихановым он обсудил ряд вопросов, в том числе, участие РТ в праздновании 100-летия Якутской АССР. Также был запланирован ряд встреч с представителями компаний и предприятий республики. В конце мая, в Якутск отправилась уже делегация Татарстана во главе с вице-премьером Татарстана Василем Шайхразиевым. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Дни Татарстана в Республике Саха, приуроченные к празднованию 100-летия образования Якутской АССР, имеют важное значение для развития и расширения двустороннего сотрудничества.

tatar-inform.ru