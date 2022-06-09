В Касимове началась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби»

Сегодня в Касимове стартовала » VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби» на тему: «Государство, образование, личность в истории ислама на российском пространстве». Конференция проходит в рамках культурных и научных мероприятий, посвященных 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также 870-летию основания города Касимова. В этом году также исполняется 570-летие со дня основания Касимовского ханства. Одним из организаторов конференции является историк, археолог, востоковед, краевед, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО “Общество татарских краеведов” Республики Татарстан Альберт Бурханов.

Приветственное слово в адрес участников направил духовный лидер мусульман России председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Документ зачитал первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

«Тема научно-практической конференции посвящена обсуждению важнейших вопросов исторического развития ислама и мусульманской уммы России, ее прошлого и настоящего, выдающимся личностям, великие имена и деятельность которых сегодня составляют проблемное поле для многочисленных исследований. В центре научного внимания – выдающиеся фигуры – государственные, религиозные и общественные деятели, виднейшие представители и представительницы народов России, многие из которых являются участниками/творцами исторического процесса», – подчеркнул муфтий Гайнутдин.

С приветствием обратилась глава администрации города Касимова Светлана Андреева. Она отметила, что сегодняшнее значимое мероприятие вносит солидный вклад в дело сохранения межконфессионального мира, в развитие высоких нравственных и моральных ценностей, уважение к памяти и истории нашего народа.

В своем выступлении первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ доктор теологии Дамир Мухетдинов рассказал о деятельности ДУМ РФ в деле сохранения и возрождения мусульманских архитектурных памятников Касимова. «Благодаря активному подключению духовного лидера муфтия шейха Равиля Гайнутдина Ханская мечеть за короткий срок был найден компромисс и храм был возвращен верующим людям, и в данное время подготовлены документы по реставрации храма и двух ханских текие – успальниц, которые находятся недалеко от мечети», – сказал первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор МИИ доктор теологии Дамир Мухетдинов. Это, по его словам, является примером уникального соработничества государства, общественных структур и религиозных организаций.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Татарской АССР, академик Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор Индус Тагиров отметил, что в наше непростое время особое значение приобретает мусульманский фактор, значение которого неуклонно возрастает. «Мусульманский фактор – это фактор примирения, дружбы и взаимопонимания между народами…» – заявил он.

Профессор выразил благодарность инициатору празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и торжественных мероприятий в Касимове – председателю ДУМ РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину. Он также отметил большую работу администраций Рязанской области, Рязани и Касимова в укреплении межконфессиональной сплоченности в регионе.

«История Касимова свидетельствует о том, что ислам и православия здесь находились в состоянии полного взаимопонимания. Этот пример очень важен не только для нашей страны, но и для всего мира в целом, в котором тоже должны восторжествовать эти начала сотрудничества и взаимопонимания …Празднование 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии не просто знаменательное событие и необходимость – это веление времени», – отметил он.

Он подчеркнул, что «Касимов – это то, что представляло татар в самом центре России в течение очень долгого времени. Связующим звеном между Касимовым и Казанью стала царица Сююмбике – «трагическая личность, которую любили все – и в Казани , и в Касимове….она стала неотъемлемой частью нашей истории – истории России».

Организаторами выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт и Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области при участии Центра исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, а также при содействии фонда «Сафмар» и поддержке Издательского дома «Медина» при участии Всемирного конгресса татар, Федеральной национально-культурной автономии татар, Духовного управления мусульман Рязанской области, местной религиозной организации мусульман г. Касимова.

dumrf.ru