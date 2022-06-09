В Бельгии хореографическая школа включила в репертуар народные танцы татар

В Бельгии хореографическая школа Belgian ballerinas включила в свой репертуар татарские народные танцы. Ученицы школы представили три различные композиции на отчетном концерте, организованном по случаю завершения учебного года, сообщила «Татар-информу» председатель союза «Татары Бельгии» Лилия Валеева.

Впервые с народной культурой татар воспитанницы школы Belgian ballerinas познакомились год назад, когда одна из них, Амели Шмитц, выучила короткую партию Сююмбике из балета «Шурале» и представила ее на одном из концертов. Сделать это ей помогли педагоги из Казани.

Профессиональный интерес к татарским танцам у представителей школы возник летом прошлого года, когда на организованном в Бельгии Сабантуе выступили мастера театра-студии «Сайдаш» из столицы Татарстана. По словам руководителя Belgian ballerinas Веерле де Шкрэйвер, это выступление стало для нее открытием совершенно нового пласта народного творчества. Она попросила солистов «Сайдаша» Гузель Ахмедзянову и Евгения Никитина обучить учениц школы базовым элементам и подготовить их к выступлениям.

В результате девушки разучили зажигательную композицию «Казан сөлгесе» с участием 14 взрослых танцовщиц и шести представительниц младшей группы и лирический танец «Чишмә», в котором артистки постарались передать и стремительность полноводного ручья, и силу широкой реки. Также они выучили игривый и шуточный танец, дав ему название Kazan в честь главного города татар.

Отчетный концерт проходил два дня и включал эпизоды классического балета и блок фольклорного искусства. Бельгийская татарка Регина Валеева и гостья из немецкого города Кельна Амалия Ишметьева исполнили народные песни, дополняя таким образом хореографические композиции.

Танцевальные костюмы девушкам из Belgian ballerinas предоставила общественная организация «Татары Бельгии». Во время репетиций ее активисты консультировали танцовщиц, добавила председатель союза Лилия Валеева.

tatar-inform.ru