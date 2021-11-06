В Барнауле состоялась презентация книги Фариды Габдрауповой

Встреча с читателями, коллегами и татарами города состоялась в Мемориальной библиотеке им. Башунова. Автор представила свою новую книгу «Казанский Аваз» (Казан Авазы). В издание вошли три цикла стихотворений, цикл прозаических миниатюр и повесть «Казанский Аваз», написанная по итогам участия в работе арт-резиденции «Старо-Татарская слобода», учрежденной мэрией города Казани. Повесть вышла в финал литературного конкурса «Саумы, Казан!»/«Здравствуй, Казань!».

Фарида Анваровна рассказала о работе над книгой, источниках вдохновения и творческих планах. Участники и гости встречи также поздравили автора и подарили творческие номера для зрителей

Фарида Анваровна, поэтесса, член Союза российских писателей, активист татарского национально-культурного движения в Алтайском крае, в 2021 году приняла участие в VI Всемирном форуме татарских женщин «Ак калфак».

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)