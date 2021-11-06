В Лесосибирске прошел фестиваль-конкурс татарских самодеятельных коллективов и исполнителей

30 октября, накануне Дня народного единства, в городском ДК «Магистраль» в г. Лесосибирск прошел фестиваль-конкурс татарских самодеятельных коллективов и исполнителей.

В режиме офлайн, с учетом всех санитарных норм, приняли участие коллективы и исполнители гг. Ачинск, Енисейск и Лесосибирск, с. Отношка Казачинского и с. Икшурма Пировского районов. В режиме онлайн – коллективы г. Железногорска и д. Елга Большеулуйского района.

В фойе ДК были развернуты выставки городской библиотеки г. Лесосибирска, Дома ремесел с. Икшурма и супругов А. Юсуповой и М.Сидикова из г. Енисейска.

Фестиваль-конкурс проходил в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» на 2021 год.

Вагиз Файзуллин