ВИДЕО: Юрист о нарушениях в ходе ВПН: Говорят, зачем заполнять национальность, все уже решено

Незаполнение граф о национальности, родном языке, попытка переписчика самостоятельно изменить сведения — с такими проблемами пришлось столкнуться татарам из регионов России в период Всероссийской переписи. При этом чаще всего жалобы поступали от жителей Башкирии, Тюменской и Ульяновской областей, рассказала партнер коллегии адвокатов Sergis, заслуженный юрист РФ Гульнара Сергеева.

«В Конгресс татар поступило 227 обращений. Много обращений из Башкирии, как, собственно говоря, и было ожидаемо, а также из Тюмени и Ульяновской области», — поделилась эксперт в интервью телеканалу ТНВ.

Так, рассказала Сергеева, переписчики в этих регионах не раз говорили о том, что «не надо заполнять эти графы, уже за вас все решено», либо приходили в дома не с планшетами, а блокнотами и заполняли сведения ручкой или карандашом. «Вот это тоже серьезное нарушение», — подчеркнула специалист.

По ее словам, в Башкирии большая часть нарушений пришлась на районы, где большинство жителей — татары, к примеру Туймазинский. Люди называют себя татарами, говорят на татарском языке, но у многих из них даже в паспорте в графе национальность стоит «башкир».

В Тюменской области идет борьба за выделение сыбыр. Как отметила юрист, это тоже татары, которых, однако же, пытаются отделить в отдельную этногруппу.

Если гражданин столкнулся с нарушениями, давлением или попытками изменения информации, ему следует обратиться с жалобой в Росстат.

«В этом случае рекомендуем обратиться с жалобой — в Росстат лучше всего, в федеральный орган, поскольку все жалобы у них аккумулируются в единой программе. И далее уже Росстат направляет эти поручения в тот территориальный орган, где происходила эта ситуация», — объяснила специалист.

Она порекомендовала гражданам проверять сведения на планшете переписчика и дождаться того момента, когда он нажмет на кнопку завершения. После этого в анкету уже нельзя будет внести изменения. А чтобы быть уверенным во всех отправленных сведениях, лучше заполнить анкету самостоятельно, на сайте госуслуг. Сделать это можно до окончания переписи — 14 ноября.

tatar-inform.ru