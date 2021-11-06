Работает горячая линия по вопросам Всероссийского переписи населения

В дни проведения Всероссийской переписи населения, можно получить ответы на возникшие у вас вопросы по телефону горячей линии +7 (843) 236-59-16 или отправив вопрос на почту Всемирного конгресса татар [email protected].
в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, Всероссийская перепись населения 2021 года, 06.11.2021 0 8
В дни проведения Всероссийской переписи населения, можно получить ответы на возникшие у вас вопросы по телефону горячей линии +7 (843) 236-59-16 или отправив вопрос на почту Всемирного конгресса татар [email protected].