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Работает горячая линия по вопросам Всероссийского переписи населения

Работает горячая линия по вопросам Всероссийского переписи населения

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, Всероссийская перепись населения 2021 года, 06.11.2021 0 8

В дни проведения Всероссийской переписи населения, можно получить ответы на возникшие у вас вопросы по телефону горячей линии +7 (843) 236-59-16 или отправив вопрос на почту Всемирного конгресса татар [email protected].

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