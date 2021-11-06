Динара Межитова: «Татарский диктант помогает привлечь внимание астраханцев к теме родного языка»

В этом году в Астраханской области прошла Всемирная акция «Татарча диктант» – Татарский диктант. Это ежегодная образовательная акция, в которой могут принять участие абсолютно все желающие. Акция проводится в поддержку татарского языка. Об этом рассказала Динара Межитова, председатель региональной национально-культурной автономии татар, руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики Астраханской области.

«В Астраханской области, в городе и сельской местности было организовано 18 площадок, на которых все желающие могли попробовать свои силы в написании текста на татарском языке. Перед началом диктанта каждый участник получил бланк. На нем участники указали свое имя, телефон, кодовое слово. С помощью этих данных участники смогут узнать свою оценку на сайте. Акция «Татарский диктант» проводится шестой год подряд, ее проведение является инициативой активной татарской молодежи», – рассказала Динара Межитова.

В 2021 году в акции «Татарча диктант» приняли участие 1 млн 230 тысяч человек в 34 странах мира. В семидесяти одном регионе Российской Федерации было организовано более восьми тысяч площадок проведения. В этот раз концепцией мероприятия стал татарский алфавит. Председатель общества отметила, что татарский язык за последние 100 лет три раза поменял систему письма.

Новшеством этого года стала возможность написания диктанта прямо на смартфоне с помощью татарской клавиатуры. Этим шансом воспользовались 8 219 человек.

В Астраханской области диктант написали около 500 человек. Самой многочисленной площадкой стала Карагалинская СОШ, там численность участников составила более 50 человек. Самыми старшими по возрасту участниками стали жители села Солянка Наримановского района, средний возраст участников составил 70 лет.

«Татарский диктант – одна из возможностей привлечь внимание астраханцев к теме родного языка и возможности его изучения. Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризацию филологов и преподавателей татарского языка», – сказала спикер.

astrakhan-24.ru