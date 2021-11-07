В Санкт-Петербурге прошла презентация книги Фариды Назмеевой

30 октября в Санкт-Петербургском Исламском Культурном Центре прошло мероприятие, посвящённое рождению пророка Мухаммада (да благословит и приветствует его Аллах) и презентация книги Фариды Назмеевой «Пророк Мухаммад — великий человек, всегда и сегодня».

Председатель Духовного Управления мусульман Северо-Запада Мухаммад Хенни начал мероприятие с приветственного слова. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин исполнил суры Корана, которые специально подготовил к этому вечеру.

Фарида Назмеева — филолог, переводчик, журналист, одна из организаторов Ленинградского татарского культурного центра в 80-тых годах, представила свою книгу. Это перевод с французского книги об изречениях знаменитых людей о пророке Мухаммаде. Скульптор, заслуженный работник культуры Татарстана Венера Абдуллина сделала к ней иллюстрации, в неё вошли также её шамаили.

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