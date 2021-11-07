Юбилейный фестиваль «БикаФест» начинает прием заявок

Открыта заявочная кампания юбилейного Республиканского молодежного музыкально-поэтического фестиваля имени Рустема Бикмуллина «БикаФест».

«БикаФест» проводится по двум направлениям: музыкальное и поэтическое. Участниками проекта могут стать как отдельные коллективы, так и исполнители в возрасте от 12 до 22 лет, выступающие в различных жанрах вокального и театрального искусства.

Фестиваль проводится в два этапа:

1 этап – заочный отборочный (14 октября – 15 ноября). Конкурс портфолио, где представлены достижения участников на творческих конкурсах и фестивалях.

2 этап – очный отборочный, где талант и способности участников оценивает жюри фестиваля. (27, 28 ноября)

Музыкальное направление:

1. Лучший автор-исполнитель песни

– от 12 до 15 лет;

– от 16 до 22;

2. Лучший коллектив-исполнитель песни

– малая форма (дуэт, трио);

– ансамбль;

3. Лучший исполнитель татарской народной песни

– от 12 до 15 лет;

– от 16 до 22;

4. Лучший академический вокал в исполнении произведений татарских композиторов

– от 12 до 15 лет.

– от 16 до 22.

5. Стилизация татарской песни

– от 12 до 15 лет;

– от 16 до 22.

Поэтическое направление:

1. Лучший чтец своего произведения (поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция) наизусть

– от 12 до 15 лет;

– от 16 до 22;

2. Лучший чтец произведения других авторов (поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция) наизусть

– от 12 до 15 лет;

– от 16 до 22.

Фестиваль организуется с 2001 года с целью увековечивания памяти друга и соратника одаренных детей и молодежи республики, лидера молодежного движения и мецената, татарстанского исполнителя бардовской песни Рустема Бикмуллина.

Традиционно оценивать участников будут знаменитые деятели культуры и искусств Татарстана. Также жюри проанализирует выступление каждого, даст ценные советы и укажет верный путь для дальнейшего развития.

По итогам очного этапа 28 ноября 2021 года состоится Гала-концерт фестиваля, на котором пройдет торжественная церемония награждения победителей «БикаФест».

– «Традиционно, «БикаФест» проходил в Доме Сәләт, но в этом году нас ждут перемены! Участники Гала-концерта выступят на базе «Звездный» в Лаишевском районе. Конкурсанты смогут пробыть там несколько дней, почерпнуть много полезной информации от членов жюри, а также принять участие в мастер-классах. Пока не будем раскрывать все секреты, но нынешний Гала-концерт, безусловно, будет отличаться от остальных. Поэтому приглашаем участвовать всех желающих!» – говорит координатор проекта Гульназ Гатина.

На очный отборочный этап «БикаФест» конкурсанты готовят два разнохарактерных произведения на татарском языке. Оргкомитет фестиваля находится в Доме Сәләт (г. Казань, ул. Островского, 23), телефон 8 (843) 292-16-00, время работы: 9:00-18:00, офис 3.

selet.biz