Юбилейный фестиваль «БикаФест» начинает прием заявок

Открыта заявочная кампания юбилейного Республиканского молодежного музыкально-поэтического фестиваля имени Рустема Бикмуллина «БикаФест».
«БикаФест» проводится по двум направлениям: музыкальное и поэтическое. Участниками проекта могут стать как отдельные коллективы, так и исполнители в возрасте от 12 до 22 лет, выступающие в различных жанрах вокального и театрального искусства.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – заочный отборочный (14 октября – 15 ноября). Конкурс портфолио, где представлены достижения участников на творческих конкурсах и фестивалях.
2 этап – очный отборочный, где талант и способности участников оценивает жюри фестиваля. (27, 28 ноября)
Музыкальное направление:
1. Лучший автор-исполнитель песни
– от 12 до 15 лет;
– от 16 до 22;
2. Лучший коллектив-исполнитель песни
– малая форма (дуэт, трио);
– ансамбль;
3. Лучший исполнитель татарской народной песни
– от 12 до 15 лет;
– от 16 до 22;
4. Лучший академический вокал в исполнении произведений татарских композиторов
– от 12 до 15 лет.
– от 16 до 22.
5. Стилизация татарской песни
– от 12 до 15 лет;
– от 16 до 22.
Поэтическое направление:
1. Лучший чтец своего произведения (поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция) наизусть
– от 12 до 15 лет;
– от 16 до 22;
2. Лучший чтец произведения других авторов (поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция) наизусть
– от 12 до 15 лет;
– от 16 до 22.
Фестиваль организуется с 2001 года с целью увековечивания памяти друга и соратника одаренных детей и молодежи республики, лидера молодежного движения и мецената, татарстанского исполнителя бардовской песни Рустема Бикмуллина.
Традиционно оценивать участников будут знаменитые деятели культуры и искусств Татарстана. Также жюри проанализирует выступление каждого, даст ценные советы и укажет верный путь для дальнейшего развития.
По итогам очного этапа 28 ноября 2021 года состоится Гала-концерт фестиваля, на котором пройдет торжественная церемония награждения победителей «БикаФест».
– «Традиционно, «БикаФест» проходил в Доме Сәләт, но в этом году нас ждут перемены! Участники Гала-концерта выступят на базе «Звездный» в Лаишевском районе. Конкурсанты смогут пробыть там несколько дней, почерпнуть много полезной информации от членов жюри, а также принять участие в мастер-классах. Пока не будем раскрывать все секреты, но нынешний Гала-концерт, безусловно, будет отличаться от остальных. Поэтому приглашаем участвовать всех желающих!» – говорит координатор проекта Гульназ Гатина.
На очный отборочный этап «БикаФест» конкурсанты готовят два разнохарактерных произведения на татарском языке. Оргкомитет фестиваля находится в Доме Сәләт (г. Казань, ул. Островского, 23), телефон 8 (843) 292-16-00, время работы: 9:00-18:00, офис 3.
selet.biz