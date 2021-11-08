В Удмуртии состоится кастинг на конкурс «Татар кызы -2022»

Отбор участниц на конкурс «Татар кызы-2022» пройдет 21 ноября в Ижевске, в Доме дружбы народов.

Организаторы будут отбирать участниц в две возрастные группы: младшую (девочки 7-9 лет) и старшую (девушки 17-24 лет). Обязательное условие участия в конкурсе: красавица должна проживать в Удмуртии.

Задача конкурса – дать возможность татарской молодежи проявить свой творческий потенциал, выявить и поддержать талантливых детей и молодежь. В отличие от универсальных конкурсов красоты, «Татар кызы» ждет от участниц знания родного языка, национальных традиций, интеллектуального развития. Для ярких представительниц татарского народа конкурс станет возможностью получить опыт выступления на сцене.

Готовиться к конкурсу участницы будут под руководством персональных наставников. Специалисты помогут девушкам создать элементы национального татарского костюма. Режиссерская команда вместе с участницами создаст творческие номера, с которыми те выйдут на сцену.

udmpravda.ru