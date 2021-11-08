В Заинске открылась выставка казанских художников «100 лиц Республики»

6 ноября в Заинском Краеведческом музее открылась выставка картин казанских художников Асхата Макраева и Светланы Тимофеевой «100 лиц Республики» (Путешествие по Татарстану).

– Эту выставку мы готовили к 100-летию ТАССР и собирались выставляться только в Казани, но пандемия испортила наши планы, сначала был карантин, потом ввод ограничительных мер, – говорят супруги художники. – И «минус» в итоге обернулся «плюсом» – районные музеи республики дали добро и радушно нас приняли. Мы уже выставлялись в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево. Планируем в Елабуге, Челнах, Нижнекамске и Чистополе.

– Выставка создана вокруг одной картины «100 лиц Республики». Уникальность ее в том, что на полотне размером 1,5 х 2,5 метров запечатлены 100 выдающихся деятелей Татарстана. Здесь можно лицезреть политических деятелей, родоначальников основных производств республики, ученых, врачей, артистов, спортсменов, культурных и религиозных деятелей. Есть в нем и портрет нашего земляка Двукратного Олимпийского чемпиона Федора Симашева. Но картина не «коллективная фотография выдающихся деятелей», а цельное повествование об успехах нашего Татарстана. Есть в нем и загадка, так называемый тайный смысл – только самые внимательные ценители живописи могут отыскать в картине скрытое изображение мальчика и девочки, образа будущего нашей республики, – рассказывает директор краеведческого музея Александр Исаков

– Как вы заметили, многие работы нашей выставки без рамок, – говорит один из авторов Асхат Макраев. – Если с одной стороны это «искусство без границ», то с другой, потому что выставка непрерывно пополняется новыми картинами и этюдами.

– Сегодня на суд заинцев мы представляем 2 новых этюда с видами Старого Заинска, которые дописали буквально 2 часа назад, – дополняет его соавтор выставки член Казанского отделения Профессиональных художников Светлана Тимофеева. – Виды и пейзажи Заинска нас очень впечатлили. Малые города Татарстана очень уютные, чистые, благоустроенные, много парков, зон отдыха, интересных объектов.

Объездив с данной выставкой все города юго-востока республики, авторы набрали очень много материала, который планируют разрабатывать зимой, создавая новые картины. Но с этюдами, где изображены виды Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска и самой высокой точки республики Татарстан горой «Чатыр – Тау» можно познакомиться уже сегодня, посетив данную выставку, которая продлится до конца ноября.

zainsk-inform.ru