В Башкортостане проходят татарские музыкально-литературные вечера

Делегация, в составе которой татарские писатели и артисты, проводит встречи с соотечественниками в регионах России. Так, сегодня татарская интеллигенция во главе с заместителем руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марсом Тукаевым прибыла в город Туймазы.

Гостей встретили в Татарском культурном центре. Делегация из Татарстана возложила цветы к памятнику великому поэту Г. Тукаю. Также в деревне Тюменяк ознакомились музейным комплексом “Бабай утары”.

Делегация Татарстана встретилась с представителями татарской общины Белебеевского, Бакалинского, Буздякского, Ермекеевского, Шаранского, Туймазинского районов, городов Туймазы и Октябрьский. Перед соотечественниками выступил заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев. Он поприветствовал собравшихся в зале от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева и рассказал о проделанной работе конгресса татар.

На мероприятии писатели представили свое творчество, подняли вопросы сохранения языка, национальных традиций. Встреча сопровождалась песнями в исполнении артистов Казанской городской филармонии. Наиболее активным представителям татарских общественных организаций были вручены награды Всемирного конгресса татар.