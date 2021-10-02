Начинается прием заявок на участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»)

Приглашаем хореографические коллективы принять участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»). Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 200 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Министерства культуры Свердловской области.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области.
- Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области».
Конкурсантов оценит профессиональное и авторитетное жюри, в составе которого работают заслуженные деятели искусств России и Татарстана. Дворец народного творчества».
Конкурсантов оценит профессиональное и авторитетное жюри, в составе которого работают заслуженные деятели искусств России и Татарстана.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап включает прием заявок, отбор коллективов-участников, подготовку вызовов на второй этап фестиваля-конкурса.
Первый этап конкурса проводится по видеоматериалам. Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2021 года включительно направить в адрес оргкомитета ([email protected]) следующие материалы:
- анкету – заявку (приложение №1);
- программу выступления коллектива (приложение № 2);
- 2-3 фотографии в электронном виде, желательно свежие или сделанные максимум за 1 год до конкурса;
- видеоматериалы, соблюдая технические требования и требования к содержанию видеозаписей.
Технические требования:
- Допускается качественная любительская съемка творческого номера со статичной видеокамеры (ориентация съемки горизонтальная, без крупных планов и монтажа).
- не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2020 года;
- видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox и иметь открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки;
- звук без посторонних шумов;
- каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;
- в названии видео-файла необходимо указать наименование композиции и коллектива, а также Ф.И.О. руководителя творческого коллектива, жанр, возраст и количество участников.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Vimeo», «Одноклассники» и т.д.
Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков.
Требования к содержанию видеозаписей:
- Творческие номера, исполняемые на видео, должны строго соответствовать репертуару, названию номера, указанного в заявках.
- Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на видеозаписи должны советовать требованиям положения и быть актуальными на момент подачи заявки.
В случае несоответствия указанным требованиям, оргкомитет вправе отклонить поданную заявку от участия в конкурсе.
Коллективам, прошедшим первый этап, будут направлены приглашения для участия во втором этапе, который состоится 13-14 ноября 2021 года в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,12).
Второй этап конкурса проводится среди коллективов, получивших приглашение от оргкомитета фестиваля, и включает в себя: конкурсные просмотры и подробный разбор представленных конкурсных работ членами жюри, мастер–классы ведущих специалистов в области хореографического жанра, гала-концерт и церемонию награждения, а также онлайн-трансляцию гала-концерта.
Анкета-заявка и программа выступления коллектива