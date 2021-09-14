В Бавлинском районе состоялось торжественное открытие родника после масштабной реконструкции

13 сентября в селе Исергапово Бавлинского района РТ состоялось знаменательное событие – открытие родника после капитального ремонта. В мероприятии приняла активное участие местная организация татарских женщин «Ак калфак».

Этим летом родник изменился до неузнаваемости. Благодаря материальной поддержке нефтяников здесь проведены масштабные ремонтные работы: были сооружены лестницы, выложена брусчатка, установлены беседка, детская площадка, высажены цветы и др. Это стало возможным благодаря совместным усилиям нефтяников, руководства и жителей села: аксакалов, работников бюджетных организаций, членов «Ак калфак».

На праздник собрались жители села, уроженцы Исергапово, ныне проживающие в других местах, а также представители филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр», АО «Татойлгаз», который выделил средства на благоустройство родника и выполнил работу.

С радостным событием сельчан поздравили заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин, руководитель филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» Линар Рахимов, председатель сельской организации «Ак калфак» Рузиля Абузарова.

В праздничный день состоялась премьера песни, специально написанной в честь обновления родника. Автор слов – имам села Камиль Шамсуаров, музыки – Ирек Габдрахманов, композитор, проживающий в Германии. Праздник продолжился концертом и чаепитием.

Фарида Зиярова