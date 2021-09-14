Василь Шайхразиев в Ульяновске посетил музей “Татар йорты”

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе поездки в Ульяновскую область ознакомился с музеем “Татар йорты”. Он находится в Заволжском районе города Ульяновск. Гостей встретил председатель национально-культурной автономии татар Заволжского района Рафаэль Назмутдинов.

В музее “Татар йорты” представлены быт нашего народа, жизнь наших бабушек и дедушек в деревне. После посещения музея Василь Шайхразиев во дворе дома посадил молодые деревья.