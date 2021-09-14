В Бурятии “Татарча диктант” поддержали люди разных национальностей

В рамках ежегодной Всемирной образовательной акции «Татарча диктант», проводимой Всемирным конгрессом татар, Автономия татар Бурятии 11-13 сентября 2021 года организовала масштабное культурное событие, которое объединило не только татар, но и многих друзей автономии. В диктанте приняли участие 95 человек, 5 школ, 2 дома культуры Кяхтинского, Селенгинского, Мухоршибирского, Бичурского, Хоринского, Заиграевского районов республики и Дом дружбы г.Улан-Удэ. Организатором диктанта стал зам.председателя РНКАТ Мансур Газизянов.

Уникальным стало то, что многие участники диктанта впервые писали на родном языке, для других – татарский не является родным языком или языком общения. Люди разных национальностей просто пришли поддержать «своих татар» в стремлении помнить о своих корнях и традициях и поговорить на родном языке, на котором когда то в 40-е, 50-е годы разговаривали соседи, родители, дедушки и бабушки.

Большинство взрослых и детей шли на диктант как на праздник – в национальных костюмах и татарских головных уборах. Участникам акции организаторы подарили ручки от Всемирного Конгресса татар с именными надписями «Мин – татар» и «Татарлар, без бердам».

В Доме дружбы народов Бурятии “Татарча диктант” завершился фестивалем татарской национальной кухни «Бэлиш-байрам», посвященным отцу татарской кулинарии Юнусу Ахметзянову. Бэлиш-байрам прошел при поддержке Администрации г. Улан-Удэ. Мастер-классы по выпечке бэлиша с мясом, кош теле и баурсака показали местные мастерицы Гузалия Закирова и Фания Гареева. И, конечно, не обошлось без фирменного блюда Автономии татар Бурятии – Байкальского чак-чака с кедровыми орешками с традиционным татарским чаепитием. Состоялся и душевный праздничный концерт от вокально-эстрадной группы «Лаккитон», СКЦ “Кристалл” и самобытной певицы Сарбии Фазылбековой.

На всех шести образовательных площадках Бурятии “Татарча диктант” плавно перетек в межрайонный Фестиваль татарской кухни, и прошел на одном дыхании – счастливые гости и радушные хозяева, душевная обстановка, татарские песни – это отличный повод для теплого общения и популяризации народных традиций, родного языка и культуры. В этот день хранительницы татарских традиций продемонстрировали многообразие национальных традиций и богатство татарской кухни. Сытные треугольники – эчпочмак и пресные лепешки с горячим картофельным пюре – кыстыбый, нежные блинчики – «кияу коймаклары», бэлиши с различными начинками и ароматный чай с чабрецом и смородиной были исполнены мастерски и отражали национальный татарский колорит.

Татарский диктант при поддержке Министерства образования РБ и отделений РНКАТ в районах писали школьники со 2-го класса по 11 класс. Диктант прошел в приграничной Усть-Кяхте, таежной Тэгде, урожайной Харашибири, в гостеприимном Старом Онохое и облепиховом крае п. Селендума. Татары Бурятии не ставили задачи проверить грамотность родной речи. Мы исходили из местных реалий, где у нас нет учителей родного языка, большинство татар не знают грамматику, они утрачивают свой язык и практически не говорят на нем. Но у нас у всех есть стремление прикоснуться к живительному роднику своей культуры. Поэтому Совет автономии предложил написать всем желающим диктант по сказке великого Габдуллы Тукая «Сөткә төшкән тычкан (Мышь, упавшая в молоко)». Чтобы “Татарча диктант” стал познавательным, увлекательным и успешным для всех без исключения участников диктанта. Учитывая небывалый масштаб республиканской акции, автономия татар Бурятии со своей задачей справилась.

Сажида Баталова,

председатель Автономии татар Бурятии