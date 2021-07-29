В Бавлы приехала передвижная выставка Национального музея РТ о столетии ТАССР

Жители города Бавлы могут ознакомиться с экспонатами передвижной выставки Национального музея РТ «Татарская АССР — Республика Татарстан: время, события, люди». Экспозиция расположилась в фойе Дома культуры имени Мусы Джалиля, сообщает «Бавлы-информ».

Передвижная выставка создана по указу Президента РТ Рустама Минниханова «О праздновании 100-летия образования ТАССР».

Выставка пользуется популярностью у горожан. Местный краевед, историк Виталий Козлов поделился, что экспозиция открыла ему ранее неизвестные страницы в истории и пробудила воспоминания.

«Вот эти люди, которые отражены на фотографиях, например Мулланур Вахитов. Он связан с историей района тем, что он лично побывал в Бавлах, когда работал в Совнаркоме (Совет Народных Комиссаров). Тогда был голод, холод, дров не было. Об этом есть и в архивах, и в воспоминаниях старшего поколения. В селе Кзыл-Яр была штаб-квартира. Леса были более густыми, железная дорога была рядом. Вывозили гужевым транспортом. Это один из эпизодов. Для меня это близко и правдиво», — рассказал бавлинец.

Другой местный житель, Марат Губайдуллин, отметил, что выставка очень богатая, здесь можно проследить, как образовалась, развивалась наша республика, как и чем живет сейчас.

«Я думаю, что выставка понравится всем, и бавлинцы смогут найти здесь отголоски истории. Надеюсь, что и дети с интересом посетят ее, укрепят свои знания», — отметил на открытии выставки глава района Рамиль Гатиятуллин.

Директор краеведческого музея Ирина Бадуртдинова подчеркнула, что цель выставки — показать историческое значение образования ТАССР, а также поэтапно проследить развитие республики.

Экспозиция будет открыта до 18 августа, затем она переедет в Сармановский район Татарстана.

tatar-inform.ru