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В Байрашеве состоялся фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой»

В Байрашеве состоялся фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.03.2021 0 2

В Тетюшском районе продолжается фестиваль-марафон национальных культур «Мы живем семьей единой», посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Это культурное событие, демонстрирующее различные достижения в творчестве, на котором участники могут блеснуть своим искусством, способностями и талантами.

Напомним цель фестиваля – это возрождение, сохранение и развитие национальных культур.

Эстафету от Алабердинского сельского поселения приняли байрашевцы.
Самодеятельный коллектив села Байрашево встречал односельчан и гостей в сельском Доме культуры.

Зрители по достоинству оценили таланты артистов – яркие и запоминающиеся номера, а это буквально все, вознаграждались бурными аплодисментами.

В Байрашевском СДК также былиа представлены выставки прикладного искусства и народного творчества, кулинарных изделий.

tetyushy.ru

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