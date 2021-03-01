В Байрашеве состоялся фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой»

В Тетюшском районе продолжается фестиваль-марафон национальных культур «Мы живем семьей единой», посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Это культурное событие, демонстрирующее различные достижения в творчестве, на котором участники могут блеснуть своим искусством, способностями и талантами. Напомним цель фестиваля – это возрождение, сохранение и развитие национальных культур. Эстафету от Алабердинского сельского поселения приняли байрашевцы.

Самодеятельный коллектив села Байрашево встречал односельчан и гостей в сельском Доме культуры.

Зрители по достоинству оценили таланты артистов – яркие и запоминающиеся номера, а это буквально все, вознаграждались бурными аплодисментами.

В Байрашевском СДК также былиа представлены выставки прикладного искусства и народного творчества, кулинарных изделий.

tetyushy.ru