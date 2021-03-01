В Бугульминском мухтасибате провели детский праздник «День родного языка»

В мечети посёлка «Подлесный» Бугульминского мухтасибата прошёл детский праздник «День родного языка». Об этом рассказали организаторы.

Детский праздник был организован в рамках мероприятий Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие имам-мухтасиб г. Бугульма и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов, имамы мечетей,прихожане города и района.

Взрослые и дети сыграли в хоккей на валенках, приняли участие в спортивных эстафетах. Для девочек был организован кулинарный конкурс национальных блюд. Также все желающие смогли принять участие в викторине «Моя религия Ислам». В конце мероприятия прошел конкурс стихов на родном языке.

Всеучастники получили подарки и книги на татарском языке “Татарча әлифба”. Азбука, позволяющая запомнить татарский алфавит в стихотворной форме, который будет напоминать о необходимости говорить в семье на родном языке и прививать у ребенке любовь и интерес к родному языку.

Мухтасибат г.Бугульмы и Бугульминского района выражает благодарность активу мечети поселка «Подлесный» за организацию праздника.

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