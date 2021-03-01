Стартовал прием заявок на конкурс певцов-исполнителей татарской песни «Үзем җырлыйм, үзем уйныйм!» («И пою, и играю»)

В целях удовлетворения духовных потребностей татар, проживающих на территории РФ, укрепления дружбы и духовных связей между тюркскими народами, сохранения и развития вокальной и музыкально-исполнительской культуры татарского народа 24 апреля 2021 года в г.Нижнекамск пройдет IV Всероссийский конкурс певцов-исполнителей татарской песни «Үзем җырлыйм, үзем уйныйм!» («И пою, и играю»), посвященный творчеству народного артиста Республики Татарстан и Башкортостан Фана Валиахметова (далее – Конкурс). Организаторами Конкурса являются: Всемирный конгресс татар, Всероссийская общественная организация “Татарские села России”, Администрация города Нижнекамска, Нижнекамское отделение Всемирного конгресса татар, Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» Республики Башкортостан.

На Конкурс допускаются самодеятельные артисты в возрасте до 60 лет. Исполнители будут участвовать в двух возрастных категориях: до 15 лет и от 16 до 60 лет.

Лица, желающие участвовать в Конкурсе, обязаны до 15 марта 2021 года отправить по электронной почте заявление-анкету установленной формы, согласие на обработку персональных данных и видеозапись двух предлагаемых номеров.

Подробнее о Конкурсе можно узнать в Положении.