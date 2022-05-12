В Болгаре покажут театрализованное шоу о приходе ислама в Волжскую Булгарию

Гостей торжеств, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, будет ждать масштабное историческое театрализованное шоу, посвященное пути исламской веры на берега Волги. Об этом на брифинге рассказал журналистам заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией запланировано большое количество мероприятий, отражающих нашу богатую культуру, наше культурное наследие, связанное с исламом», — заметил Хакимзянов.

По его словам, одно из ключевых культурных событий в рамках празднования будет организовано на площадке в Болгаре. Речь идет о большом концерте, который запланирован на 21 мая — день начала главных торжеств.

«В этот день в Болгаре у нас запланирован большой концерт. Сценическая площадка заработает уже вечером 20 мая, это сделано для паломников и гостей, которые приедут на место заранее. После праздничного намаза 21 мая зрителям будет представлено тематическое театрализованное действие, повествующее о пути ислама в Волжскую Булгарию», — пояснил замминистра.

Культурная программа торжеств не ограничится одним днем. Различные концерты, спектакли и шоу будут проводиться в Татарстане и за его пределами и до, и после основного празднества.

«Например, с 13 по 18 мая Государственный ансамбль песни и танца РТ выступит с концертной программой „По следам Булгарии“ в Астрахани, Самаре и Волгограде», — уточнил Ленар Хакимзянов.

tatar-inform.ru