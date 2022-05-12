В Санкт-Петербурге состоится показ документального фильма «Кул Шариф. Возрождение»

15 мая в Татарском культурном центре Санкт-Петербурга состоится показ документального фильма «Кул Шариф. Возрождение».

Этот фильм раскроет малоизвестные и волнующие факты об истории строительства мечети «Кул Шариф» и приоткроет таинственные страницы возрождения жемчужины Казанского Кремля.

Вас ждут ответы на эти и другие вопросы, живые истории, рассказанные теми, кто воплотил в жизнь мечту татарского народа о возрождении мечети: идеологами проекта, архитекторами, строителями, религиоведами и духовными лидерами.

Для всех участников строительства это был особенный проект. Они считали и считают свой труд не столько работой, сколько миссией. Мечеть строилась «всем миром», каждый внес свой посильный вклад. «Это действительно была всенародная стройка!» — говорит в фильме Зуфар хэзрэт Галиуллин (муфтий, председатель РДУМ Кировской области, имам мечети Кул Шариф (1997-2010).

Возрожденная мечеть в Кремле — это символ исторической справедливости и единства двух основных конфессий республики. «Баланс культур и конфессий -это для нас принципиальнейшая вещь», — Фарида Забирова (заслуженный архитектор РТ, эксперт историко-культурной экспертизы Министерства культуры РФ, председатель правления Союза архитекторов РТ (1991-2000).

Фильм рассказывает о непростых и порой спорных моментах реализации проекта. «Нельзя было поддаваться, кто там что говорит, а нужно было брать на себя ответственность. Спорили до бесконечности, потом приходил мэр и говорил – все, идем дальше», — Камиль Исхаков (помощник Президента РТ, мэр города Казани (1989 – 2005).

Государственный Советник Республики Татарстан, Президент Республики Татарстан (1991-2010) Минтимер Шаймиев о возрождении мечети: «Судьба мечети — судьба народа. За короткий период времени, с начала 90-х до сего дня, пройден огромный путь. Это показывает, что мы можем. У нас даже слоган есть – БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ! Мы в это поверили!».

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