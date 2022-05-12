Татарские общественные организации Азербайджана выступили в праздничном концерте

6 мая татарские общественные организации Азербайджана – Центр татарской молодежи «Яшьлек», Общество татарской культуры «Туган тел» и организация татарских женщин «Ак калфак-Баку» при поддержке Постоянного представительства приняли участие в мероприятии, посвященном празднику Хыдыр Наби (Хыдыр Ильяс).

В праздничном концерте выступили представители различных национальностей, проживающих в Азербайджане: азербайджанцы, татары, иранцы, лезгины и турки-месхетинцы.

В фойе дома культуры состоялась выставка, где были представлены национальная кухня, украшения, музыкальные инструменты, предметы одежды и поделки ручной работы.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике