Татарские общественные организации Азербайджана выступили в праздничном концерте

6 мая татарские общественные организации Азербайджана – Центр татарской молодежи «Яшьлек», Общество татарской культуры «Туган тел» и организация татарских женщин «Ак калфак-Баку» при поддержке Постоянного представительства приняли участие в мероприятии, посвященном празднику Хыдыр Наби (Хыдыр Ильяс).
В праздничном концерте выступили представители различных национальностей, проживающих в Азербайджане: азербайджанцы, татары, иранцы, лезгины и турки-месхетинцы.
В фойе дома культуры состоялась выставка, где были представлены национальная кухня, украшения, музыкальные инструменты, предметы одежды и поделки ручной работы.
Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике