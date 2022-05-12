tatruen
Главная / Новости / В ХМАО прошел круглый стол, посвященный 30-летию Всемирного конгресса татар
В ХМАО прошел круглый стол, посвященный 30-летию Всемирного конгресса татар

В ХМАО прошел круглый стол, посвященный 30-летию Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.05.2022 0 3

В ХМАО-Югра прошел круглый стол с почетными гостями. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Ильдарович Халиков, представитель Президента Татарстана по ХМАО-Югра  Булат Маулитович Бадретдинов, депутат Тюменской областной думы Александр Александрович Зеленский, депутат Думы ХМАО-Югра  Александр Васильевич Колодич, директор департамента образования и культуры, депутаты городского совета, известный композитор Венер Сайфуллович  Мухамадеев  и остальные.

Была обсуждена тема сотрудничества и взаимодействия Всемирного конгресса татар с городами и поселками ХМАО-Югра, на примере одного из них, города Нефтеюганска. От имени Всемирного конгресса татар был вручен подарок – гармонь “Тальян” ручной работы. Президент региональной татаро-башкирской общественной организации ХМАО-Югры “Юрюзань” Зульфия Шаймулловна Муратшина  поблагодарила присутствующих за плодотворную встречу.

Татары Сургута

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.