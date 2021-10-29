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В Болгарском музее-заповеднике расскажут о традициях и обычаях татарского народа

В Болгарском музее-заповеднике расскажут о традициях и обычаях татарского народа

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 29.10.2021 0 4

Многообразию культур народов России, в частности, традициям и обычаям татарского народа будет посвящено интерактивное мероприятие «Болгар – золотая кладовая». Оно состоится в Болгарском музее-заповеднике в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября.

В музее болгарской цивилизации экскурсанты познакомятся с историей Волжской Болгарии и города Болгар. Как рассказали изданию в музее, Хан и Ханбике в национальных костюмах встретят гостей, которых в интерактивной форме познакомят с традициями болгарского чаепития и гостеприимства.

Участникам мероприятия представят гастрономический мастер-класс с историей, рецептом и традицией подачи одного из древнейших блюд татарской кухни «Бал-май». Будут раскрыты и секреты чая по-болгарски.

Мария Клещёва

spas-rt.ru

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