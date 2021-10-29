Жителям Нижневартовска провели мастер-класс по изготовлению женского головного убора «Калфак»

Местная Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан» (Отечество)» при содействии муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей».

Накануне художественный руководитель ансамбля «Ватан» Эльза Куданова провела мастер-класс по изготовлению женского головного убора «Калфак», с участием представителей общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» и членами Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов севера «Тор-Най (Огница)», председателем которой является заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Инна Сергеевна Антонова.

Познакомиться с национальной песенной культурой, традиционными видами рукоделия и ремесел могут все желающие, независимо от возраста. Проведение мастер-классов поможет реализовать творческий потенциал личности участников проекта, выявить и поддержать талантливых самобытных исполнителей.

Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации Татарской культуры «Ватан (Отечество)