ДУМ Чувашии открыло осеннюю сессию в медресе “Гулистан”

В медресе “Гулистан” при Духовном управлении мусульман Чувашии начались занятия в осенней сессии для 1-2 курсов заочного – дневного отделения.

Религиозная организация «Духовное образовательное учреждение среднего профессионального религиозного образования МЕДРЕСЕ «Гулистан» основано в 2005 году на базе воскресной школы, зарегистрировано 14 ноября 2007 г. В нем два отделения — очное и заочное. Срок обучения составляет два года.

При медресе организуются курсы усовершенствования образования для имамов и преподавателей воскресных школ. Медресе так же координирует работу местных школ при махалле,оказывает им методическую помощь и ведет организационную работу со студентами- шакирдами. В медресе имеется библиотека, столовая и общежитие.

Многие из выпускников медресе работают имамами и преподавателями воскресных школ.

dsmr.ru