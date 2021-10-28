В Казани при мечети «Гаилэ» продолжают строить культурно-просветительский центр. Это будет комплекс, состоящий из медресе, ресторана, спортивного зала. Сейчас рабочие приступают к проведению внутренних коммуникаций.

Рустам хазрат Хайруллин, имам-хатыб мечети «Гаиля»:

— Здесь будут учиться и дети и взрослые. В зависимости от тех, кто захочет прийти на уроки. Мы вместе со всем народом, здесь нет отдельного спонсора – все участвуют.

Каждый кирпич, и все строительные материалы медресе куплены на пожертвования прихожан. Возводят его уже два года. Многое сделано. Но столько же еще предстоит.

В двухэтажном здании рядом с образовательными классами будет находиться комната для раздачи еды, помещения для совершения омовения, а также первый этаж будет отдан под библиотеку.

Анис Тагиров, заведующий по хозяйственной части мечети «Гаиля»:

— Очень активно все принимают участие! Нет безучастных людей. Хоть кирпич, хоть гвоздь, но нам дарят. Мы видим в этом большой успех!

Мечеть Гаиля, что в переводе с татарского — семья , уже в ближайшем будущем создаст все условия, чтобы мусульмане семьями могли получать исламское образование в одном месте. Сделать вклад в строительство может каждый. Как принять участие, можно узнать по номеру телефона на экране.

Айнур Валиахметов, Владимир Юрков

trt-tv.ru