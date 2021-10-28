В Постоянном представительстве РТ состоялся круглый стол по обсуждению всероссийской переписи населения

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась встреча доктора исторических наук, главного редактора журнала «Туган җир» Дамира Исхакова, политолога, общественного деятеля Руслана Айсина с руководителями татарских общественных объединений, татарскими предпринимателями, представителями творческих объединений и молодежных объединений региона.

Участники круглого стола обсудили пути сохранения национальных языков, были подведены предварительные итоги работы татарских общественных объединений региона, мероприятия, прошедшие в рамках Года родных языков и народного единства. Главной же темой встречи стала всероссийская перепись населения.

Встречу открыл Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Он отметил, что татары влились в многонациональную фактуру Санкт-Петербурга с первых дней основания города. Татарская община формировалась преимущественно из числа людей, привлекавшихся для строительства города из Казани, Касимова, Нижнего Новгорода, Пензы и др. мест.

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают 12 татарских общественных организаций. Несмотря на пандемию, работа с татарской общественностью проходила на постоянной основе, в разных форматах, в том числе через информационные ресурсы. Татарская общественность Санкт-Петербурга проводит большую работу, которая способствует укреплению отношений Санкт-Петербурга с Татарстаном.

По данным переписи населения 2010 года на территории города проживает 30 857 татар (0,63% от общего числа), а в Ленинградской области 8 693 (0,51%).

Гости из Республики Татарстан рассказали о ходе всероссийской переписи населения, ее политических аспектах, отмели важность участия в ней, так как Татарстан и в целом татары всегда внимательно относятся к этому процессу. Особое внимание уделили важности заполнения своей национальности.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель РФ может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам.

Подобные встречи полезны для представителей татарской общественности региона, так как позволяют обсудить актуальные проблемы и поделиться опытом работы.

tatspb.tatarstan.ru