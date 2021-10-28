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Фахрутдин Канюкаев: “Для нас очень важным является обозначение своей национальной самоидентичности”

Фахрутдин Канюкаев: “Для нас очень важным является обозначение своей национальной самоидентичности”

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 28.10.2021 0 9

Уважаемые граждане Самарской области!

Всероссийская перепись населения, начавшаяся 15 октября, прошла половину пути. Многие сознательные граждане принимают активное участие в этом важном и необходимом социально – политическом процессе. Для нас очень важным является обозначение своей национальной самоидентичности, которая даст возможность в дальнейшем определить вектор национального развития, сохранения своей национальной культуры, родного языка.

Самарская область многонациональный регион. Татары – вторая по численности коренное население в области, как и в стране в целом, являются одним из цементирующих факторов многонациональной дружбы. Своей многовековой историей, богатой культурой, замечательными национальными традициями, своими выдающимися личностями в прошлом и настоящем являются гордостью не только татар, но и всех народов России.

Обозначая свою принадлежность и родной язык, мы должны помнить об этом!

Фахрутдин Бадретдинович Канюкаев,
член президиума Национального Совета
Всемирного конгресса татар, 
Президент СРТОО «Дуслык» («Дружба»).

tatar-duslyk.ru

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