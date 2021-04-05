В Большетарханской библиотеке представили татарский обряд «Исем – кунел козгесе»

Татарский обряд «Исем – кунел козгесе»/ «Имя-зеркало души» в рамках районной краеведческой эстафеты «Традиции и обряды земли Тетюшской» и в Год родных языков и народного единства представили на сцене СДК специалисты Большетарханской поселенческой библиотеки вместе с сельчанами.

“Люди стремятся воспитывать в своих детях благой нрав с первых минут их жизни. Своеобразной «отправной точкой» в этом служит обряд имянаречения или «исем кушу» у татар и ряда других тюркских народов», – говорит Гульсум Фаткуллина, руководитель местной организации «Ак калфак» и руководитель литературно – краеведческого клуба «Вернись к истокам. Гасыр чыганакларына кайтаваз», действующего при библиотеке.

Гульсум Назымовна была ведущей представления. В постановке обряда также приняли участие: Наиль Маштеев, Ильмира Маштеева, Ильмир Чумарин, Диляра Чумарина, Нурзида и Нурзия Маштеевы, Наиля Амячкина, Загира Шагаева, Ленар Куйруков, Альфинур Куйрукова, имам хатыйб мечети Маннур Бадгиев.

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