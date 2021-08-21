11 сентября в Бугульме пройдет Всероссийский фестиваль мунаджатов «Милли моң». Мероприятие приурочено к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане «Году родных языков и народного единства». Организаторами конкурса выступают Духовное управление мусульман РТ, Бугульминский мухтасибат и Центр татарской культуры г. Бугульма.

Фестиваль мунаджатов проводится с целью популяризации татаро-мусульманских традиций среди населения, сохранения и развития татарского языка, национально-культурного наследия, укрепления дружеских связей между жителями разных регионов России.

К участию в конкурсе приглашаются лица от 7 лет и старше. Соревнования пройдут в двух номинациях: «сольное исполнение» и «ансамбли». Судьи оценят исполнительное мастерство, эмоциональную передачу образного содержания, четкую дикцию, ясное звучание, чистоту интонации и пр. Победители и призеры фестиваля получат дипломы и ценные призы. Кроме того, каждый участник получит сертификат об участии в конкурсе.

Фестиваль пройдет 11 сентября 2021 года в 09:30 в Центре татарской культуры по адресу: г. Бугульма ул. Гашека, 3. В прошлом году фестиваль мунаджатов собрал более 200 талантливых исполнителей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября 2021г. по адресу: ул. Краснослободская, 68 или по адресу электронной почты: [email protected]; [email protected]

Телефон для справок: 8-939-736-14-61; 8 (85594) 4-16-98. С положением конкурса можно ознакомиться ниже.

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