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В Бугульме воспитанники детского сада № 18 «прикоснулись» к истории предков

В Бугульме воспитанники детского сада № 18 «прикоснулись» к истории предков

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 17.05.2021 0 3

Центе татарской культуры начала работать интерактивная площадка «Татар өе».

С ее помощью ребята узнали об укладе жизни татарского народа, о значении дома для наших предков, а также о необходимых предметах, которыми пользовались наши прадеды и прабабушки.

У дошколят появилась возможность попить горячий чай из самовара с блинами, у мастериц узнать секреты рукоделия, попробовать самостоятельно намолоть муку и пройти мастер-класс «Татарский орнамент», где каждый смог смастерить своими руками индивидуальный татарский костюм.

Подобные мероприятия играют огромную роль в воспитании подрастающего поколения, пробуждают интерес к истории своих предков.

Наталья Панина

bugulma-tatarstan.ru

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