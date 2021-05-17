В Бугульме воспитанники детского сада № 18 «прикоснулись» к истории предков

Центе татарской культуры начала работать интерактивная площадка «Татар өе».
С ее помощью ребята узнали об укладе жизни татарского народа, о значении дома для наших предков, а также о необходимых предметах, которыми пользовались наши прадеды и прабабушки.
У дошколят появилась возможность попить горячий чай из самовара с блинами, у мастериц узнать секреты рукоделия, попробовать самостоятельно намолоть муку и пройти мастер-класс «Татарский орнамент», где каждый смог смастерить своими руками индивидуальный татарский костюм.
Подобные мероприятия играют огромную роль в воспитании подрастающего поколения, пробуждают интерес к истории своих предков.
Наталья Панина