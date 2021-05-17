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Пресс-релиз VI Всемирного форума татарских женщин

Пресс-релиз VI Всемирного форума татарских женщин

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 17.05.2021 0 16

20-22 мая 2021 года Всемирный конгресс татар совместно с общественной организацией «Ак калфак» проводит VI Всемирный форум татарских женщин. На форуме планируется участие 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Также в мероприятии ожидается участие почетных гостей.

В трехдневную программу мероприятия включена работа дискуссионных площадок, пленарное заседание и культурная программа. 20 мая участницы будут работать, разделившись на 3 группы, в следующих дискуссионных площадках:

1) «Современная литература и общество»;

2) «Без – Тукайлы халык»;

3) «Формирование национального самосознания в условиях современного образования».

Пленарное заседание форума состоится 21 мая в культурном центре «Чулпан», также здесь будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов. В рамках форума предусмотрено участие в мероприятии «Калфак туе».

Кроме того, для участников схода запланирована культурная программа. Они посетят Татарский государственный театр драмы и комедии имени К.Тинчурина, где посмотрят спектакль «Өч аршын җир» по произведению Аяза Гилязова.

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