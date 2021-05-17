Подведены итоги благотворительного марафона «Рамадан – месяц добрых дел»: помощь получили 19 тяжелобольных детей!

В первый день Священного месяца Рамазан в Республике Татарстан по инициативе Духовного управления мусульман стартовал традиционный благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел». Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии, мусульмане Татарстана приняли активное участие в реализации многочисленных социально-значимых проектов в рамках акции. За 30 дней Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ, благодаря неравнодушным татарстанцам, удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям и пр.

Так, в рамках объявленного сбора средств финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр.

Также в Татарстане был объявлен сбор фитр-садака — милостыни, которую дают мусульмане в месяца Рамазан в пользу нуждающихся. Для удобства единоверцев, была создана возможность электронного перевода садаки на специальный счёт. В результате, на специальную карту БФ «Закят» ДУМ РТ поступили средства в размере около 1 миллиона рублей. Фитр-садака в виде денег передаются нуждающимся семьям.

Традиционно в месяц Рамазан Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оказывает и продовольственную помощь малоимущим семьям Татарстана. Этот год не стал исключением: 790 многодетных семей, семей, воспитывающих тяжелобольных детей и неполных семей получили продуктовые наборы общим объемом 5,1 тонн, шакирды медресе “Мухаммадия” получили 3 тонны продовольствия. Кроме того, в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне продовольственные гостинцы получили 110 уважаемых ветеранов со всей республики, в числе которых есть и имамы Татарстана.

Также во всех колониях РТ проводили ежедневные ифтары. Для этого в рамках благотворительной акции ДУМ РТ передало 500 заключенным полуфабрикаты, овощи и сухофрукты в количестве 5 тонн. Для заключенных, соблюдавших пост, был введен специальный режим питания и возможность совершения обрядов поклонения, а также провели гает-намазы.

Еще одно крупное социальное мероприятие состоялось в предпоследний день Рамазана — в Казани в траурном формате прошел 9-й Республиканский ифтар. Организаторами выступили ДУМ РТ, стадион «Ак Барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган Авылым». Ифтар посетили более 3,5 тысяч людей.

Казанская мечеть «Ярдэм» ежегодно в месяц Рамазан также активизирует свою социальную деятельность. В этот раз, здесь прошли бесплатные реабилитационные курсы «Видеть и слышать сердцем» для 50-ти незрячих и слабовидящих практикующих мусульман, 40 тысяч человек – представители всех категорий людей с ограниченными возможностями, малоимущие семьи и студенты – получили ифтар-наборы. В рамках акции «Дорога жизни» мечеть обеспечили 500 малоимущих продуктовыми пакетами.

Пусть Аллах примет все благие деяния, совершенные в месяц Рамазан!

dumrt.ru