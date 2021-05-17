Ректор литинститута: «Мы решили возобновить татарский проект»

«БИЗНЕС Online» поговорил с ректором столичного Литературного института им. Горького Алексеем Варламовым о текущем состоянии национальных литератур народов России и проблеме набора студентов – переводчиков с татарского языка.

— Алексей Николаевич, в 2016 году наша газета писала, что у вас в Литинституте будут готовить переводчиков художественного слова с татарского языка. Должны были набрать группу от 5 до 10 человек. А через пять лет, после выпуска, сделать это еще раз. Как раз прошло пять лет, но дальше об этой работе не было слышно. Выпустили ли вы переводчиков с татарского?

— Мы, действительно, пытались набрать такую группу. Но, к сожалению, тогда у нас не очень получилось. Если я не ошибаюсь, то в итоге из Татарстана к нам приехал учиться только один студент по направлению «художественный перевод». Но в этом году мы решили возобновить татарский проект. Обратились за помощью к советнику президента России Владимиру Ильичу Толстому, и он написал письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие Литературному институту в этом важном государственном деле. Мы очень надеемся, что республика подберет молодых людей, которых мы станем учить.

Они должны быть мотивированы, хорошо владеть татарским языком, сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе на достаточное количество баллов. Я очень рассчитываю, что в этом году у нас будет работать полноценная татарская группа.

— А почему не получилось набрать полноценную группу в первый раз?

— Сложно сказать. Но может быть потому, что мы тогда только начали этим вопросом заниматься и не имели достаточно опыта. Не представляли себе всех нюансов. Не всегда родители хотят в Москву отпускать своих детей. Потому что в основном поступают не студенты, а студентки. Иногда из традиционных семей, для которых такой переезд — чужой город, общежитие, нет рядом папы и мамы — становится серьезной преградой. И мне хотелось бы развеять все сомнения на этот счет. У нас очень дружелюбный институт. Конечно, реставрация немного мешает привычной жизни, но она скоро закончится. Да и вообще, мне кажется, это великое счастье и удача — приехать в Москву, учиться в Литературном институте и заниматься таким интересным и важным делом, как художественный перевод и пропаганда своей родной литературы и культуры, своего языка. Это важная государственная задача, которой мы готовы помогать всеми средствами.

В Литературном институте традиционно очень сильная кафедра художественного перевода. Если абстрагироваться от идеологии, то вообще школа художественного перевода в Советском Союзе была лучшей в мире. В то время в Литинституте существовала кафедра художественного перевода языков народов СССР. Каждый год набиралось два группы. Например, латышская и азербайджанская или молдавская и туркменская. Это была разумная политика советского государства. А в конце 90-х годов по известным причинам все это рухнуло. И несколько лет назад появилась идея восстановить традицию и начать с языков Российской Федерации. Дальше думаем расширяться, чтобы у нас присутствовали и страны СНГ.

Мы часто приглашаем преподавать своих бывших учеников. У нас были татарские и башкирские группы в конце 80-х и в начале 90-х. Потом уже это сошло на нет, и остались только европейские языки: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский. А так, некоторые выпускники остаются у нас преподавать. Думаю, это очень хорошая история. И сегодня в Литературном институте успешно учатся студенты в башкирской, бурятской, удмуртской и якутской группах. И пусть с новым заходом будет лучший результат и с группой татарской. У нас есть и преподаватель на примете. Поэт и переводчик, наша замечательная выпускница Алия Каримова.

— Вообще переводы на русский местной литературы — это едва ли не главная сегодня проблема в национальных республиках. Если в советские времена каждый этнос в составе Советского Союза имел право хотя бы на одного своего героя — Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Мустай Карим — то теперь широкая аудитория совсем не знает писателей, пишущих на татарском или, например, чувашском. На ваш взгляд, эта проблема в принципе решаема?

— Понимаете, и Муса Джалиль, и Расул Гамзатов, и Мустай Карим появились не потому, что была какая-то государственная установка дать по одному писателю из национальных республик, а просто потому что были такие талантливые авторы. И конечно, очень важно, что они стали известны всей стране и всему миру благодаря русскому языку. Проблема в том, что сейчас мы многого не знаем о происходящем в литературах национальных республик. У меня, мягко говоря, неоднозначное отношение к советскому прошлому. Особенно, если вспомнить все связанное с цензурой и насаждением идеологических принципов. Но чем дольше я живу, тем больше понимаю, что само по себе понятие единой многонациональной литературы не лишено смысла. Сейчас у нас такой нет.

Мы плохо понимаем, что происходит в республиках. Может быть, там есть свой Мустай Карим или Муса Джалиль. И художественный перевод — это ведь очень ценная, тонкая профессия. Даже не ремесло, а искусство, которому нужно учиться долгие годы. Поэтому я надеюсь, что ребята, которых мы подготовим, откроют национальных писателей российскому читателю.

Несколько лет назад Литинститут открыл проект «Дом национальных литератур». Он связан не только с преподаванием художественного перевода, но и с изданием книг национальных авторов. Я думаю, если у нас завяжутся хорошие отношения с Татарстаном, речь будет идти не только о группе студентов, но и о татарских писателях. Сейчас у нас закончится реставрация, и появится больше возможностей для взаимодействия. Мы были бы очень рады, чтобы кто-нибудь из татарских писателей захотел представить у нас свою книгу или провести встречу, творческий вечер. Институт всячески открыт такому общению. У нас есть хороший опыт взаимодействия с писателями из Якутии, Бурятии, готовим к выходу книгу на удмуртском языке. Поэтому я надеюсь, что в Союзе писателей Татарстана найдутся люди, которые выйдут с нами на связь. Есть многое, что стоило бы обсудить.

Литература — это ведь не только книги. Литература — это еще и писательские встречи, общение, разговоры. Да, сегодня роль писателя отличается от советских времен. Но именно литература — есть то искусство, которое больше всего оперирует смыслами. У писателей свой взгляд на мир, процессы, происходящие с человеком. И в многонациональной России это особенно важно.

— Закрывая вопрос о студентах, кто будет оплачивать их обучение и какова его стоимость?

— Они будут учиться на бюджетных местах. Это для нас некоммерческий проект. Мы не преследуем никаких финансовых целей. Если Республика Татарстан сочтет возможным, допустим, оплачивать студентам проезд или платить дополнительную стипендию, мы будем только рады. А так они будут жить в общежитии, как и любые иногородние студенты, получат прекрасное литературное образование.

Иветта Невинная

business-gazeta.ru