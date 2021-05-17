В Татарстане проходит конкурс на лучшее видео на татарском языке

Конкурс татарского видео «ТӘЭСИР» организован порталом «Матбугат.ру» при поддержке Комиссии по защите и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан с целью популяризации родного языка, при информационной поддержке Дома Дружбы народов Татарстана.

«Сделайте интересное видео на татарском языке и отправьте нам. Вы также можете опубликовать ранее снятое видео. Никаких ограничений по теме нет. Его тоже можно снять на русском, но в этом случае видео должно быть о татарах или о татарском языке», — говорят организаторы об участии в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо направить письмо на адрес [email protected] Форма письма: имя, фамилия, отчество участника; номер телефона участника; ссылка на видео (видео не принимаются в виде файлов); сводка видео (необязательно).

Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо отправить электронное письмо на адрес [email protected] с полным согласием с Положением о конкурсе и использовать свою персональную информацию в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (Федеральный закон РФ). 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 14 лет из любого города и района. От одного автора в месяц поступает максимум 3 видео. Продолжительность каждого видео не должна превышать 5 минут. Один и тот же участник может участвовать в конкурсе ежемесячно, но всегда с новыми видео.

Ролики оценивает жюри из 5 человек. Критерии: совершенство татарского языка в видео на татарском языке; оригинальность идеи; содержание видео — интересно, поучительно, уникально, содержательно, познавательно; техническое исполнение (установка, дизайн, звук, освещение, подписи и т.д.).

Конкурсные работы принимаются до 20 числа месяца. Жюри рассматривает до 30 человек. Победители будут объявлены на сайтах matbugat.ru и bayge.tatar до 5 числа следующего месяца. Ежемесячно в конкурсе определяются 4 победителя: профессиональное видео (приз — 70 000 рублей) и любительское видео (3 приза по 10 000 рублей).

addnt.ru