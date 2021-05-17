Татарстанская молодежь приглашается к участию в конкурсе «Наше время — Безнең заман»

Жители Татарстана могут стать участниками IX Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Заявочная кампания продлится до 28 сентября, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Отборочные этапы мероприятия состоятся в октябре: в Альметьевске — 8–9-го, Нижнекамске — 15–16-го, Казани 22–23-го, Зеленодольске — 29–30-го.

Суперфинал и гала-концерт фестиваля состоятся в Казани 12–13 и 15 ноября соответственно. Победитель станет обладателем переходящего Кубка Президента РТ, а также денежной премии в полмиллиона рублей. Кроме того, получившему спецприз «Герои нашего времени» вручат премию в размере 300 тыс. рублей.

Конкурс, направленный на повышение интереса к рабочим и инженерным профессиям, проводится с 2013 года при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В 2021-м мероприятие будет посвящено Году родных языков и народного единства.

Регистрация на конкурс доступна по ссылке, с более подробной информацией можно ознакомиться в положении о фестивале.

tatar-inform.ru