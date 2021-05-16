В Санкт-Петербурге пройдет выставка “Сто лет вместе. Казань-Санкт-Петербург транзит”

В рамках проекта художников Республики Татарстан «Наша республика» с 21 мая по 20 июня 2021 года в «Санкт-Петербургском Доме национальностей» состоится выставка работ художников из 12 регионов России . Выставка «Сто лет вместе. Казань – Санкт-Петербург транзит» посвящена 100 – летию образованию Татарстана и Чувашии.

2021 год в Республике Татарстан объявлен годом родного языка и народного единства. «….сохранение родного языка – долг народа перед его будущим поколением, а родной язык – тонкая связь человека с его народом» М. Минниханов.

Идея связи человека с его корнями нашла отражение в данной выставке, в которой представлено более 80 работ известных художников, работающих в разных направлениях живописи.

Живописные работы способствуют сохранению традиций, уводят к истокам многонациональных культур народов России, формируют любовь к своей идентичности.

Характерной особенностью экспозиции является формат выполненных работ. Все работы выполнены в размере 100 на 100 сантиметров.

Презентация экспозиции состоялась в Казани при открытии полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в присутствии Государственного советника Республики Татарстан Минтемира Шаймиева и Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина, которые отметили высокое качество работ и важность проведения выставки.

20сентября 2020 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась полномасштабная выставка данного проекта. Председатель комитета по науке и культуре СФ РФ сенатор Лилия Гумерова высоко оценила концепцию выставки и уровень ее реализации.

Данную выставку уже увидели в Москве, Казани, Чебоксарах и пяти городах и поселках Республики Татарстан, в том числе в Доме дружбы народов Татарстана.

А теперь жители и гости Санкт – Петербурга имеют возможность познакомиться с произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которые заинтересуют как простых посетителей, так и специалистов.