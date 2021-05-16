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Подведены итоги конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию Э. Р. Тенишева»

Подведены итоги конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию Э. Р. Тенишева»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.05.2021 0 2

14 мая в офисе состоялось собрание исполкома, на котором председатель автономии Туктаров Ж.З. подвел итоги Всероссийской научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева». Жиганша Зейнятуллович выразил слова благодарности в адрес каждого члена команды проекта и вручил благодарности тем, кто внес свой вклад в успех мероприятия. Впереди нас ждут новые проекты, в конце мая свои двери для вас откроет литературная гостиная “То, что вдохновляет…”.

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