15 мая в клубе рукоделия “Мирас” города Краснодар прошёл очередной мастер-класс.⠀
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На этот раз у каждого участника была возможность сделать себе на память прекрасную татарскую брошь.⠀
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Вовлечены в творческий процесс были все: от мала до велика. Однако наибольший интерес мероприятие вызвало у детей, организаторы обещали подумать над мастер-классом специально для детей.
В Краснодаре прошел мастер- класс по созданию татарской броши
15 мая в клубе рукоделия “Мирас” города Краснодар прошёл очередной мастер-класс.⠀