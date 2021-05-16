tatruen
Главная / Новости / В Краснодаре прошел мастер- класс по созданию татарской броши
В Краснодаре прошел мастер- класс по созданию татарской броши

В Краснодаре прошел мастер- класс по созданию татарской броши

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.05.2021 0 5

15 мая в  клубе рукоделия “Мирас” города Краснодар прошёл очередной мастер-класс.⠀

На этот раз у каждого участника была возможность сделать себе на память прекрасную татарскую брошь.⠀

Вовлечены в творческий процесс были все: от мала до велика. Однако наибольший интерес мероприятие вызвало у детей, организаторы обещали подумать над мастер-классом специально для детей.

Татарская Община «Булгар-К»

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.