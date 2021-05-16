Рустам Минниханов наградил победителей фестиваля родословных

В театре Камала подвели итоги республиканского конкурса родословных «Без тарихта эзлебез» («Эхо веков в истории семьи»). Дипломы и ценные призы победителям вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Гостем праздника также стал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Каждая нация должна знать свою историю. Когда мы знаем свой род, своих предков — значит, у нас есть будущее. Спасибо тем, кто организовал этот праздник. Надеюсь, что эта работа будет продолжена», — сказал Президент РТ.

Лучшими были признаны работы семьи Миннибаевых из Балтасинского района (I место), Мусалимовых из Актанышского района (II место) и Мутагировых из села Абдрахманово Альметьевского района (III место). Победителям вручили денежные призы в размере 150 тыс., 130 тыс. и 100 тысяч рублей.

Конкурс родословных стартовал в феврале 2021 года и проходил в три этапа — муниципальный, зональный (Казань, Уруссу, Елабуга, Лаишево, Тюлячи, Камское Устье) и республиканский.

Торжественное награждение победителей было приурочено к Всемирному дню семьи, объявленному ООН в 1983 году.

tatar-inform.ru