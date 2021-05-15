В Елабуге выбрали место для проведения Сабантуя

В этом году мероприятие пройдет на городском ипподроме.

«Решение было принято в связи с тем, что именно конные скачки являются традиционным и самым ярким зрелищем татарского праздника», — сообщает пресс-служба Елабужского района РТ. Также власти объяснили свой выбор близостью ипподрома к густонаселенным микрорайонам Елабуги.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дата проведения Сабантуя пока не определена. Организаторы мероприятия обещают программу, насыщенную традиционными играми и состязаниями. Подготовительные работы на ипподроме уже начались.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Сабантуй в Татарстане прошел в онлайн-формате.



realnoevremya.ru Татьяна Демина