В Нижневартовске открыли ещё один татарский класс

В праздничные дни Ураза-Байрам 14 мая в Лицее №1 им. А.С. Пушкина был открыт третий класс по изучению Татарского языка. Изучать родной язык в нем будут не только ученики лицея, но и дети из близлежащих микрорайонов.

Учить родному языку детей будет учитель начальных классов. Она специально прошла обучение в Казанском федеральном университете, получила диплом учителя татарского языка и литературы. По её авторской методике дети будут с самого начала учить родной язык.

Открытие класса татарского языка стало торжественным событием в городе. На открытие пришли представители Департамента образования города Нижневартовска, актив национально-культурной автономии «Мирас (Наследие)», родители, ученики.

Инициатором открытия Татарского класса выступил Рафаил Мухаметзянов, председатель общественной организации Татарская Национально-Культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)».

Класс татарского языка в Лицеи №1 им.А.С. Пушкина стал третьим в Нижневартовске, где дети изучают родной язык. Два года назад также по инициативе общественности в городе был открыт второй класс татарского языка, в школе номер восемь. Запрос от родителей по городу оказался высоким, интерес к изучению языка среди татар Нижневартовска высокий.

Альберт Халиуллин