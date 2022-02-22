В Буинске отметили день рождения земляка Баки Урманче

23 февраля – день рождения скульптора, графика, архитектора, народного художника Татарстана и России Баки Урманче. В честь 125-летнего юбилея земляка в краеведческом музее Буинского района прошел вечер памяти «Баки Урманче – в памяти народа».

Мероприятие провела заведующая домом-музеем Б. Урманче в селе Черки-Гришино И.Р. Гиниятуллина. Она рассказала и познакомила гостей с интересными фактами из жизни и творчества художника.

К мероприятию юные художники Черки-Гришинской основной общеобразовательной школы подготовили выставку своих рисунков. На вечера памяти звучали песни в исполнении Камилы Мусиной, мелодии на курае в исполнении Сайдаша Хасанзянова и гармони в исполнении Газинура Хайрутдинова.

В завершение вечера руководитель Буинского городского краеведческого музея Л. М. Ахметзянова пожелала, чтобы многогранное творческое наследие Баки Урманче дошло до следующих потомков, воспитало чувство гордости у будущих поколений.

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