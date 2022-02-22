Завершается прием заявок на Международный конкурс вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова

Автор проекта – профессор МаГК, Заслуженный деятель искусств РТ, член союза

композиторов РФ и РТ Рафаил Бакиров.

Основная цель проведения конкурса – пропаганда татарской песни, национальных

песенных традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей,

увековечивание памяти одного из любимых певцов татарского народа Габдуллы Рахимкулова.

В конкурсе могут принять участие сольные исполнители в возрасте от 11 – 15, 16 –

18, 19 и далее лет, а также вокальные ансамбли. Учащиеся, студенты средних и

высших учебных музыкальных заведений, а также любители.

Видеозаписи с исполнением вокальных произведений принимаются до 23 февраля

2022 года.