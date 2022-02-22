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Завершается прием заявок на Международный конкурс вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова

Завершается прием заявок на Международный конкурс вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 22.02.2022 0 2

Автор проекта – профессор МаГК, Заслуженный деятель искусств РТ, член союза
композиторов РФ и РТ Рафаил Бакиров.

Основная цель проведения конкурса – пропаганда татарской песни, национальных
песенных традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей,
увековечивание памяти одного из любимых певцов татарского народа Габдуллы Рахимкулова.
В конкурсе могут принять участие сольные исполнители в возрасте от 11 – 15, 16 –
18, 19 и далее лет, а также вокальные ансамбли. Учащиеся, студенты средних и
высших учебных музыкальных заведений, а также любители.

Видеозаписи с исполнением вокальных произведений принимаются до 23 февраля
2022 года.

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