Завершается прием заявок на Международный конкурс вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова

Автор проекта – профессор МаГК, Заслуженный деятель искусств РТ, член союза
композиторов РФ и РТ Рафаил Бакиров.
Основная цель проведения конкурса – пропаганда татарской песни, национальных
песенных традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей,
увековечивание памяти одного из любимых певцов татарского народа Габдуллы Рахимкулова.
В конкурсе могут принять участие сольные исполнители в возрасте от 11 – 15, 16 –
18, 19 и далее лет, а также вокальные ансамбли. Учащиеся, студенты средних и
высших учебных музыкальных заведений, а также любители.
Видеозаписи с исполнением вокальных произведений принимаются до 23 февраля
2022 года.