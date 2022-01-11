В Буинском медресе состоялось совещание по вопросам взаимодействия мухтасибатов Юго-Западного региона с Государственным комитетом РТ по архивному делу. В совещании приняли участие казый юго-западного региона Татарстана Инсаф хазрат Залалетдинов, руководитель отдела по развитию архивного дела Республики Татарстан Салихова Лилия Рашитовна, ведущий консультант Гиниятуллина Чулпан Маратовна, руководитель Буинского архива Самерханова Лейсан Робертовна, преподаватели Буинского медресе, имам-мухтасибы и имамы города Буинска.

На совещании была отмечена важность сохранения документального наследия мусульман Республики Татарстан и рассмотрены перспективы организации работы по обеспечению Архивного фонда Татарстана документами мусульманских организаций и духовных учебных заведений. Организация архивов в мечетях и медресе, использование архивных документов в научно-исследовательской деятельности и работы с населением.

dumrt.ru