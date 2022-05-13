В Чебоксарах прошла конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В г. Чебоксары 12 мая прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В конференции приняли участие представители органов власти Чувашской Республики, представители духовенств республики, деятели науки и гости из соседних регионов.

Мероприятие началось с приветственного слова ректора ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, доктора педагогических наук, профессора Иванова Владимира Николаевича. Он поблагодарил ДУМ ЧР за сотрудничество и организацию научно-практической конференции и подчеркнул важность сохранения культуры и изучения истории.

Слова приветствия от муфтия Чувашской Республики, председателя ДСМР, члена Общественной палаты РФ Альбира хазрата Крганова зачитал его заместитель Гайнутдинов Ильдар хазрат. Альбир хазрат Крганов в своем послании выразил благодарность комитету конференции, ректору ЧГПУ им. И. А. Яковлева за поддержку организации конференции, а также подчеркнул необходимость поддержания межконфессиональных отношений, сохранения народной культуры и традиций.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Каликова Светлана Анатольевна в своем приветствии подчеркнула, что ислам несомненно повлиял не только на социальную, но и на культурную сферу жизни жителей Поволжья. Также Светлана Анатольевна отметила, что благодаря совместной работе Чувашия славится гостеприимностью, миром и согласием между народами.

Лукшин Алексей Петрович, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики поблагодарил Духовное управление мусульман Чувашской Республики и комитет университета за организацию такой значимой конференции, которая объединила собою представителей разных национальностей.

Николаева Наталья Алексеевна, председатель Союза женщин Чувашии, рассказала о важности духовного развития и поддержания мира,и эта конференция стала еще одним шагом для поддержания мира на землях Чувашии.

Пленарную часть научно-практической конференции начал Бурханов Альберт Ахметжанович, председатель РОО “Общество татарских краеведов Республики Татарстан”, начальник комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессор и заслуженный деятель науки Республики Татарстан с докладом на тему “По пути Ахмеда ибн-Фадлана через 1100 лет…” Альберт Ахметжанович также от имени председателя Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева передал слова приветствия и благодарственные письма Берман Андрею Генадьевичу, доценту, заведующему кафедрой отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, коллективу ЧГПУ, председателю ДУМ ЧР Мансуру хазрату Хайбуллову и др.

Муфтий Пензенской области Абубекир хазрат Юнкин сделал дуа за мир и спокойствие на земле, а также обратился с благодарностью ко всем жителям республики за помощь, оказываемую беженцам с ДНР и ЛНР. Абубекир хазрат Юнкин рассказал о высоком уровне взаимодействия государства и религии в России.

Нияз хазрат Сабиров, имам апанаевской мечети г. Казань, заместитель Муфтия республики Татарстан, передал приветственные слова от Муфтия Татарстана Камила хазрата Самигуллина. Нияз хазрат подчеркнул важность празднования всех мероприятий, связанных с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией, поскольку это стало толчком для развития для всех народов Поволжья, не только татар.

Богуславский Георгий Леонидович Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики также поприветствовал участников конференции и наградил благодарственными письмами имамов Чувашии, которые на протяжении почти всей жизни ведут религиозную деятельность с населением.

Поскольку конференция является не просто всероссийской и межнациональной, но и межконфессиональной, приглашенным гостем стал и иерей Николай Корниенко, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом.

После всех приветствий и награждений благожарственными письмами между ректором ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и ДУМ ЧР было подписано соглашение о сотрудничестве.

Измайлов Искандер Лерунович, ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан выступил с докладом на тему “Ислам в Волжской Булгарии: история и археология”.

Также среди приглашенных гостей и участников конференции были почетные лица и деятели культуры и науки: Амишов Рашид Ильязович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Казанского кооперативного института; Гарифуллин И. З., кандидат исторических наук, web-редактор журнала “Туган жир. Родной край”; Измайлов Б. И., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан; Исхаков Д. М., доцент исторических наук, главный редактор журнала “Туган жир. Родной край”, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН; Шангараев Роберт Рашитович, кандидат исторических наук, декан Теологического факультета ЧУВО “Российский исламский институт”, доцент кафедры теологии Болгарской Исламской академии.